İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında yakınındaki evlere atılan füzeler sebebiyle Sağlık Bakanlığı binasında da hasar meydana geldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hedef aldığı bölgenin yakınlarında yer alan Er-Rimal Sağlık Merkezi ile Sağlık Bakanlığı İdari binasında büyük hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail'in bombaladığı Rimal Mahallesi'ndeki Gazi eş-Şevva apartmanının karşısında bulunan bakanlık binasındaki memurların da yaralandığı kaydedildi.

Gazi eş-Şevva apartmanının üst katlarına İsrail ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hükümet Enformasyon Ofisi, İsrail'in saldırısını kınayarak, söz konusu saldırının ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatına mal olduğunu ve Sağlık Bakanlığı çalışanı 10 kişinin yaralanmasına yol açtığını bildirdi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.