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Son dakika haberleri: İsrail insansız hava aracı, Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İsrail insansız hava aracı, Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı

11.02.2022 13:52
Son dakika haberleri: İsrail insansız hava aracı, Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı

Son dakika gelişmesine göre İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) abluka altındaki Gazze kentinin doğusuna çok miktarda göz yaşartıcı gaz attığı bildirildi.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) abluka altındaki Gazze kentinin doğusuna çok miktarda göz yaşartıcı gaz attığı bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA, Gazze'nin doğusunda güvenlik çitinin onlarca metre uzağında kuş avlayan kişilere yönelik göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail'in çok sayıda gaz bombası atması üzerine avcıların bölgeden çekildiği aktarıldı.

Öte yandan aynı kaynaklar, İsrail güçlerinin Gazze açıklarında da Filistinli balıkçı teknelerine ateş açtığını ifade etti. Saldırıya ilişkin daha fazla detay paylaşılmadı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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İhlas Haber Ajansı, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İsrail insansız hava aracı, Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İsrail insansız hava aracı, Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı - Son Dakika
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