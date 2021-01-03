Son Dakika | İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika

Son Dakika | İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti

03.01.2021 18:14
Son Dakika | İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak, " Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor. Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için" ifadelerini kullanmıştı. Zarif'in paylaşımının ardından İsrail'den cevap gecikmedi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz bir radyoya verdiği röportajda, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsrail'in ABD'yi İran'a savaş açması için kışkırtmaya çalıştığı yönündeki iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi ve reddetti. Steinitz, "Zarif'in İsrail'in ABD'ye karşı terörist saldırıları başlatacağına dair bu saçmalığını duyuyoruz. Bu gerçekten tamamen saçmalık" dedi.

Bakan Steinitz, Tahran'ın üst düzey generali Kasım Süleymani'nin Irak'ta bir ABD insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesinin birinci yıl dönümünde olası İran saldırılarına karşı tetikte olması gerekenin İsrail olduğunu belirtti.

Steinizt, "Ama öte yandan bu İran'ın İsrail'i hedef aldığına dair bir uyarı. İsrail'e saldırmak için bahaneler aradığına dair bir işaret. Bu yüzden ellerimiz tetikte olmalı ve alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor" dedi.

ABD, geçtiğimiz çarşamba günü İran'a caydırıcı bir mesaj olması için Orta Doğu'da iki nükleer kapasiteli B-52 tipi bombardıman uçağını havalandırdı. Uçaklardan uçuşun ardından bölgeyi terk etti.

-İHA-

Son Dakika | İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Savaş, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Korona testi negatife dönmesine rağmen kalbi duran ünlü iş insanı Aydoğan Ellialtı, hayatını kaybetti Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir
Trabzonspor, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti Trabzonspor, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti         
17:56
Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu         
17:19
Kaçak kazı yapan defineciler, açtıkları 3 metrelik çukurda yakayı ele verdi Kaçak kazı yapan defineciler, açtıkları 3 metrelik çukurda yakayı ele verdi         
17:04
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş         
16:36
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü         
15:07
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 18:29:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İsrail, İran ve ABD'yi savaşa sokmak istediği yönündeki iddiaları reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei