BATI İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar mülteci kampında bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.
Açıklamada Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Ancak bölgedeki görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail askerlerinin el-Fevvar kampına baskını sırasında Huseyn el-Tayti'nin göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu, ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.
Batı Şeria'da salı sabahından bu yana çıkan olaylar sırasında 2 Filistinli şehit oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti - Son Dakika