İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin, "izinleri olmadığı" gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

Sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir kapılarında yoğun şekilde konuşlanan İsrail polisi, Harem-i Şerif'te cuma namazı kılmak isteyenleri kimlik kontrolünden geçirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 321 kişinin "izinleri olmadığı" için Eski Şehir'in kapılarından geri çevrildiği belirtildi.

4 kişinin de gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin otobüslere bindirilerek Batı Şeria çevresindeki İsrail askeri kontrol noktalarına bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'ndaki Gazali Meydanı'nda İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, bazı Filistinlileri darbetti, bazılarını da gözaltına aldı.

İsrail makamları, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Doğu Kudüs'e girişlerine izin vermiyor.