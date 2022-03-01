Son dakika haberleri | İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti

01.03.2022 15:10

Son dakika haberlerine göre - İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti Kudüs'te, Filistinli kız İsrail polisi tarafından acımazsızca darbedildi.

- İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti

KUDÜS - Kudüs'te, Filistinli kız İsrail polisi tarafından acımazsızca darbedildi.

İşgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud'da İsra ve Miraç anma etkinliğine katılan Filistinlilere, İsrail polisi müdahale etti. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre 3 İsrail polisi, Filistinli bir kıza vahşice saldırdı. İşgalci askerlerin kızın hareketlerini kısıtlayarak yüzüne birkaç kez tokat attığını belirten tanıklar, polislerin daha sonra kızı bilinmeyen bir yere götürdüklerini aktardı. Filistin Kızılayı yaşanan arbedede, aralarında 6 aylık bir bebeğin ve engelli bir çocuğun da bulunduğu 31 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise, çıkan olaylarda 4 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Çatışmalarda 20 Filistinli tutuklandı.

Son dakika haberleri | İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti
Son dakika haberleri | İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti
Son dakika haberleri | İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti

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İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti - Son Dakika


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