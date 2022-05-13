Son dakika haberi... İsrail polisi, gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İsrail polisi, gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı

13.05.2022 17:09

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail güçleri, vurarak öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı.

İsrail güçleri, vurarak öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı.

Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh geçtiğimiz Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırısına ilişkin haber yaptığı sırada İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, cenaze konvoyunun geçtiği yollarda araçların ve yayaların girişlerini engellerken, Filistin bayrağına sarılı tabutu taşıyan konvoya saldırdı. Polis, konvoya göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gençlerin Abu Akleh'in fotoğrafını kilisenin dış duvarlarına asmaları da engellendi.

(Muhammed Rabah - İHA)

Son dakika haberi... İsrail polisi, gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı
Son dakika haberi... İsrail polisi, gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı
Son dakika haberi... İsrail polisi, gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı
Son dakika haberi... İsrail polisi, gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: Filistinlilere, Gazeteci Shireen Abu Aqla'nın Ölümüyle İlgili Ortak Soruşturma Önerdik İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid: Filistinlilere, Gazeteci Shireen Abu Aqla'nın Ölümüyle İlgili Ortak Soruşturma Önerdik

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail polisi, gazeteci Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldırdı - Son Dakika


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