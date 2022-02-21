İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailenin evinin önüne çadır kuran İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in eylemini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

İsrail basınının aktardığına göre, gerilimin yükseldiği Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki durumla ilgili açıklama yapan İsrail polisi, isim vermeden eylemci milletvekili Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

Polisin yazılı açıklamasında, "Ne yazık ki son günlerde kamu görevlilerinin dokunulmazlıklarını suistimal ederek bölgede provokasyon yaptığını, yangını körüklediğini görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Üstü kapalı olarak Ben-Gvir'in eylemine işaret edilen açıklamada, "kamu görevlilerinin bölgede gece gündüz görev yapan polisi karalamayı tercih ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Kamuyu yanıltma ve İsrail polisini karalamaya yönelik kesintisiz girişimleri kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden çıkarılma tehdidi altındaki bir Filistinli ailenin evinin önüne, buradaki Yahudi yerleşimcileri koruma bahanesiyle çadır kurmuştu.

Ben-Gvir, yerleşimci taraftarlarını bölgeye çağırmış, Filistinlilerse bu eyleme karşı çıkmak için gösteri yapmaya çalışmıştı.

İsrail polisi, Filistinlilere ses bombası, cop, TOMA ve atlı birliklerle müdahale etmiş, göstericilerle polis arasında arbede çıkmıştı. Olaylarda en az 20 kişi gözaltına alınmış, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail'de başta Likud olmak üzere sağ ve dindar siyonist partiler, Ben-Gvir'in çadırına gelerek destek ziyaretinde bulunmuştu.