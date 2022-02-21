Üye Girişi
Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması

21.02.2022 12:21
Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailenin evinin önüne çadır kuran İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in eylemini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailenin evinin önüne çadır kuran İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in eylemini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

İsrail basınının aktardığına göre, gerilimin yükseldiği Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki durumla ilgili açıklama yapan İsrail polisi, isim vermeden eylemci milletvekili Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

Polisin yazılı açıklamasında, "Ne yazık ki son günlerde kamu görevlilerinin dokunulmazlıklarını suistimal ederek bölgede provokasyon yaptığını, yangını körüklediğini görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Üstü kapalı olarak Ben-Gvir'in eylemine işaret edilen açıklamada, "kamu görevlilerinin bölgede gece gündüz görev yapan polisi karalamayı tercih ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Kamuyu yanıltma ve İsrail polisini karalamaya yönelik kesintisiz girişimleri kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinden çıkarılma tehdidi altındaki bir Filistinli ailenin evinin önüne, buradaki Yahudi yerleşimcileri koruma bahanesiyle çadır kurmuştu.

Ben-Gvir, yerleşimci taraftarlarını bölgeye çağırmış, Filistinlilerse bu eyleme karşı çıkmak için gösteri yapmaya çalışmıştı.

İsrail polisi, Filistinlilere ses bombası, cop, TOMA ve atlı birliklerle müdahale etmiş, göstericilerle polis arasında arbede çıkmıştı. Olaylarda en az 20 kişi gözaltına alınmış, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail'de başta Likud olmak üzere sağ ve dindar siyonist partiler, Ben-Gvir'in çadırına gelerek destek ziyaretinde bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2) İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta Filistinli aileye destek için toplananlara müdahale (2)

Milletvekili, Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:25 "Ellerinde ölüm listesi var" iddiasına Kremlin'den yanıt: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:30:57. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement