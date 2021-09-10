Son dakika haberleri! İsrail polisinin ağır yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail polisinden öğleden sonra yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail polisinin ateş ederek ağır yaraladığı Filistinlinin Hazım el-Culani adlı bir tıp doktoru olduğu ifade edilmişti.

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