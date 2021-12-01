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Son dakika haberleri! İsrail polisinin korumasındaki 150 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İsrail polisinin korumasındaki 150 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

01.12.2021 13:05
Son dakika haberleri! İsrail polisinin korumasındaki 150 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail polisinin eşlik ettiği 150 kadar fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği 150 kadar fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 150 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı ifade edildi. Öğleden sonra ikinci bir grubun da baskın düzenlemesinin beklendiği paylaşıldı.

Yahudi takvimine göre Hanuka (Işık) Bayramı'nın kutlandığı pazar gününe kadar fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanması bekleniyor.

Dün ve önceki gün de çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescit, Yahudi, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsrail polisinin korumasındaki 150 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İsrail polisinin korumasındaki 150 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
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