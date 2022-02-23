Son dakika haberleri! İsrail Savunma Bakanı Gantz: İran'la nükleer anlaşma imzalansa dahi karşı güç hazırlanmalı - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'la nükleer bir anlaşma imzalansa bile saldırı yetenekleri karşısında hazırlık yapılması ve bunlara karşı ciddi yaptırımlar hazırlanması gerektiğini belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gantz, Kudüs'te düzenlenen Yahudi Örgüt Başkanları Kongresinde konuşma yaptı.

Nükleer anlaşma olması durumunda bunun bir son olmadığını belirten Gantz, yeni icraatların başlangıcı olduğunun altını çizdi.

Gantz, yeni icraatlara örnek olarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) açık dosyalarının takibi, nükleer başlık taşıması mümkün olan İran'ın balistik füzelerinin geliştirilmesinin durdurulması ve anlaşmanın geçerliliği ile daha sonraki aşamalara bakılması gerektiğine dikkati çekti.

İran'ı gelişmiş insansız hava araçları (İHA) teknolojisini Venezuela'ya taşımayla suçlayan Gantz, ayrıca İHA'lara yerleştirilen gelişmiş mühimmatları da üretmek üzere İran'ın Venezuela'ya naklettiğini öne sürdü.

Gantz ayrıca, Afrika ve Amerika'nın yanı sıra tüm dünyadan ortaklarının kendilerine, İran'ın söz konusu ülkelerin çevrelerindeki terörist örgütleri ve terörü desteklediğine ilişkin endişelerini ilettiklerini kaydetti.