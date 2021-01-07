Son dakika haberleri! İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Washington'daki fotoğraflar demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıtıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Washington'daki fotoğraflar demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıtıyor"

07.01.2021 02:23
Son dakika haberleri! İsrail Savunma Bakanı Gantz:

Son dakika haberlerine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Kongresindeki olayların demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıttığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Kongresindeki olayların demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıttığını belirtti.

Savunma Bakanı Gantz, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Dünyanın en güçlü demokrasisi" olarak tanımladığı ABD'den bu tür fotoğrafları görebileceğine inanamadığını dile getiren Gantz, "Washington'dan gelen fotoğraflar demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıtıyor. Bu, siyasi rekabetten önce oyunun kuralları üzerinde anlaşmamız gerektiğinin kanıtı: Hukukun üstünlüğünü sürdürmek, demokratik prosedürlere saygı göstermek ve saygılı söylem." ifadelerini kullandı.

Gantz, Washington'daki olayların herhangi bir kayıp yaşanmadan kısa sürede sona ermesini umut ettiğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Kongre, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Washington'daki fotoğraflar demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıtıyor' - Son Dakika


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