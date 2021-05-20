Son dakika haberleri! İsrail televizyonu: İsrailli yetkililer cumadan önce ateşkes olmasını beklemiyor - Son Dakika

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.

Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.

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