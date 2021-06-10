Son dakika haberleri... İşsizlik Nisan döneminde yüzde 13.9'a yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan ayında, aylık bazda 0.9 puanlık artış ile yüzde 13.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi.