Son dakika haberleri | İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ BİR ARAYA GELDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri bir araya geldi. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," Darbe girişimi, aslında bir işgal girişimi olduğu apaçık ortada. Hain terör örgütü FETÖ, gözü dönmüş bir şekilde, Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan uçaktan, tanktan bombaları, tüfeklerden mermileri aziz milletimizin üzerine yağdırdılar." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen program Topkapı Sarayı Müzesi İçi Bab-ı Hümayun Avlusu'nda yapıldı. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Aydın Sayın, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Bir darbe girişimi, aslında bir işgal girişimi olduğu apaçık ortada. Hain terör örgütü FETÖ, gözü dönmüş bir şekilde, Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan uçaktan, tanktan bombaları, tüfeklerden mermileri aziz milletimizin üzerine yağdırdılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi söylediği sözleri hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'umuz başta olmak üzere bütün şehirlerimizde Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın cümlelerini işiten ki bu cümleler, gönülden gönüllere akseden cümlelerdir, istiklal ve istikbal aşkı olan, milli kurtuluş mücadele ruhu olan, imanla çarpan yürekler, yüz binler ne yaptı? Meydanlara, caddelere koştu. Hiçbirinin elinde şanlı hilalimiz, şanlı bayrağımızdan başka bir şey var mıydı? yoktu" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya" O ihanet girişimi gecemizi karartmıştı. Ama değerli dostlarım o iman gücü, o cesaret, o kenetlenme sabah aydınlığını, üzerimize doğan güneşi tekrar bin yıldan beri, Malazgirt'ten beri bu vatanın bize ait olduğunu, hiçbir düşmanın içimizde veya dışımızda bizim bağımsızlığımızla, bizim istiklal aşkımıza, istikbal aşkımıza, bizim bayrak aşkımıza, bizim bu uğurda ölüme ya 'Allah bismillah Allah-u Ekber' diyerek gittiğimize, koşarak gittiğimize öyle bir tanıklık ettiler ki dediler ki 'biz bu asil milletle uğraşamayız. Hep sizlerin hayır dualarından bizleri mahrum etmeyin sözünü her fırsatta ama her fırsatta zikrediyoruz. Bu akşam ve gün boyunca 39 ilçemizde ve nihayetinde burada biz, 15 Temmuz şehit ailelerimiz ve kıymetli gazilerimizle bu sofra etrafında bir araya gelip kalpten kalbe, gönülden gönle sevgilerimizi, muhabbetlerimizi tekrar ama tekrar nakşediyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, daimliğimizi sonsuza kadar ilelebet korusun ve muhafaza etsin diyoruz. Allah bir daha bize öyle bir gece yaşatmasın. Allah bizleri öyle ihanetle imtihan etmesin. ve din istismarcılığına yol açan bir sınavla da bizi imtihan etmesin. Değerli kardeşlerim inancımızdaki en büyük günahlardan birisi de bozgunculuk. Biriz diyoruz, beraberiz diyoruz. İri, diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'yiz. Türkiye olacağız diyoruz." şeklinde konuştu.