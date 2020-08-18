Son dakika haberleri! İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GECE ATLAYAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti. İntihar eden kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece saatlerinde yaşandı. Köprüye gelen kişi korkuluklara çıkarak kendisini İstanbul Boğazı'na bıraktı. Köprüden atlayan kişinin cansız bedeni ise sabah saatlerinde Ortaköy'de balık tutan balıkçılar tarafından fark edildi. Balık tutanlar polisi arayarak su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su üzerindeki cansız bedeni alarak karaya çıkarttı. İntihar eden kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kimlik tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.