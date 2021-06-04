Son dakika haberleri: İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Halit Altun'un acı haberi, İstanbul Esenler'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin naaşının ise Hatay'da askeri tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği öğrenildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri TIR, çırçır fabrikasının duvarına çarptı. Kazada 2 asker şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Halit Altun'un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve askeri yetkililer verdi.

GEÇİCİ GÖREV İÇİN GİTMİŞŞehit Altun'un evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin ardından yakınları aileye taziyeye geldi. Asıl görev yeri Esenler Metris'te bulunan İstanbul 1'inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun'un geçici görevle bölgeye gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun'un bekar olduğu belirtildi.MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Halit Altun için Hatay'da askeri tören düzenleneceği törenin ardından ise cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay'a gidecek.