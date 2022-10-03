Son dakika haber! İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ - Son Dakika
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Son dakika haber! İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

03.10.2022 17:06

Son dakika haberler: ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu.

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 0. katından -2. katına düşen kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda C Bloktaki 0 kata çıkan bir kişi, korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı. Güvenlik görevlileri vatandaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Bildirilmesi üzerine adliyeye sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Öte yandan görevliler intihar etmeye çalışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından şişme yatak açıldı. Önlem alındığını gören kişi, kendini aşağıya bırakmaya çalıştı. O anlarda onu ikna etmeye çalışan görevliler, kollarından tutmaya çalıştı. Kişi güvenlik kamerasına tutunurken aşağıya atladı. -2 kata düşen kişiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Adliyede ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kişinin neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapılmadı.

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Kaynak: DHA

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ - Son Dakika

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