İstanbul amatör ligde kaybedilen şampiyonluk sonrası kavga - Son Dakika
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İstanbul amatör ligde kaybedilen şampiyonluk sonrası kavga

30.06.2022 09:50
İstanbul amatör ligde kaybedilen şampiyonluk sonrası kavga

İSTANBUL 2. Amatör Lig 6. Grup'ta Güngören Haznedarspor ile son haftaya lider giren Kağıthane Çatalzeytinspor arasında oynan maç sonrası kavga çıktı.

İSTANBUL 2. Amatör Lig 6. Grup'ta Güngören Haznedarspor ile son haftaya lider giren Kağıthane Çatalzeytinspor arasında oynan maç sonrası kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul 2. Amatör Lig 6. Grup'ta son maça lider giren Kağıthane Çatalzeytinspor, 26 Haziran Pazar günü saat 18.00'da Bayrampaşa İBB Stadında Güngören Haznedarspor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen maçta Haznedarspor karşılaşmayı 1-0 kazandı. Çatalzeytinspor'un kaybetmesiyle Bağcılar Gençlergücü şampiyon oldu.  Maç sonrası iki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takımın yedek oyuncuları ve hocaların da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Taşlı, sopalı ve yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul amatör ligde kaybedilen şampiyonluk sonrası kavga - Son Dakika

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