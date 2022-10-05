Son dakika haberleri | İSTANBUL-AVCILAR'DA HIRSIZ ÇEKÇEK ARABAYLA HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İSTANBUL-AVCILAR'DA HIRSIZ ÇEKÇEK ARABAYLA HIRSIZLIK KAMERADA

05.10.2022 15:25
Son dakika haberleri | İSTANBUL-AVCILAR'DA HIRSIZ ÇEKÇEK ARABAYLA HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika gündem haberi: AVCILAR'da çekçek el arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, bir iş yerinin deposundan 5 televizyon, 2 ayakkabı ve 15 bin TL değerinde kompresör çaldı.

AVCILAR'da çekçek el arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, bir iş yerinin deposundan 5 televizyon, 2 ayakkabı ve 15 bin TL değerinde kompresör çaldı. Hırsız, çaldıklarını koyduğu çekçek arabasını kamyonetine yükleyerek kaçtı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Şüpheli N.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gümüşpala Mahallesi'nde 22 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinin deposundan 5 televizyon, 2 ayakkabı ve 15 bin TL değerinde kompresör makinası çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Görüntülerde iş yerine çekçek el arabasıyla gelen hırsızın, çevreyi kontrol ettikten sonra depoya girerek televizyonları kamyonet kasasına yerleştirdiği görüldü. Şüphelinin ayakkabı ve kompresörü de çaldığı belirlendi. Şüpheli N.C., Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. İfadesinde yaptığı hırsızlığı itiraf eden şüphelinin, 23 benzer suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli 'İş yeri ve kurumdan hırsızlık' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

------------------------(Güvenlik kamerası görüntüsü)-Şüphelinin çekçekli arabasıyla iş yeri deposuna gelişi-Depodan hırsızlık yaparken görüntüsü -Çekçekli arabayı yüklediği kamyonetle uzaklaşması

-Tutuklanan şüphelinin görüntüsü


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Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İSTANBUL-AVCILAR'DA HIRSIZ ÇEKÇEK ARABAYLA HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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