Son dakika haberleri... İSTANBUL-AVCILAR'DA YANGIN ÇIKAN ZÜCCACİYEDEKİ ÜRÜNLER, İNDİRİMLE KAPIŞILDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İSTANBUL-AVCILAR'DA YANGIN ÇIKAN ZÜCCACİYEDEKİ ÜRÜNLER, İNDİRİMLE KAPIŞILDI

26.09.2022 11:47
Son dakika haberleri... İSTANBUL-AVCILAR'DA YANGIN ÇIKAN ZÜCCACİYEDEKİ ÜRÜNLER, İNDİRİMLE KAPIŞILDI

Son dakika haberler... AVCILAR'da züccaciyede çıkan yangında duman içinde kalan ürünler, düşük fiyata satışa çıkarılınca büyük ilgi gördü.

AVCILAR'da züccaciyede çıkan yangında duman içinde kalan ürünler, düşük fiyata satışa çıkarılınca büyük ilgi gördü.

Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan ev ve hediyelik eşya mağazasında klimanın kısa devre yapması sonucu 17 Eylül Cumartesi akşamı yangın çıktı. Kapalı iş yerinden yayılan dumanın fark edilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, kepenkleri balta ile kırarak aleve müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, mağazada hasar meydana geldi. İş yeri sahipleri onarım çalışmalarına başlarken, büyük bölümü yanan ürünler çıkarılarak çöpe atıldı. Yoğun duman altında kalan ürünlerin ise yüzde 70 oranında indirim ile satılması kararlaştırıldı. Mağazadaki onarım sürdüğü için iş yerinin önünde oluşturulan geçici tezgaha mutfak ve hediyelik eşyalar getirilerek satışa çıkarıldı.  Mağaza sorumlusu Mahmut Özdemir, "Klimadaki elektrik sisteminden kaynaklanan yangında büyük zarar gördük. Kurtarılan ürünleri halkımıza yüzde 50-70 oranında indirimle satışa sunduk. Büyük ilgi gördüğümüz için memnunuz" dedi.

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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İSTANBUL-AVCILAR'DA YANGIN ÇIKAN ZÜCCACİYEDEKİ ÜRÜNLER, İNDİRİMLE KAPIŞILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İSTANBUL-AVCILAR'DA YANGIN ÇIKAN ZÜCCACİYEDEKİ ÜRÜNLER, İNDİRİMLE KAPIŞILDI - Son Dakika
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