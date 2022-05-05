Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada - Son Dakika
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Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada

05.05.2022 22:45
Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi.

BAĞCILAR'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2205. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.


Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada
Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada
Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada
Bağcılar'da yangın sonrası patlama, o anlar kamerada
YORUMLAR
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İtfaiye, Patlama, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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