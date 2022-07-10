İSTANBUL-BAKAN SOYLU POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI 'SİZ DEMOKRASİNİN TEMİNATISINIZ? - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKAN SOYLU POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI 'SİZ DEMOKRASİNİN TEMİNATISINIZ?

10.07.2022 17:46

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki polislerle bayramlaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki polislerle bayramlaştı. Burada konuşan Soylu, ' Siz, güvenin ve huzurun ama öteki taraftan kimsenin aklına gelmeyen demokrasinin de teminatısınız. Siz yürürken devletin yürüdüğünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Soner Şener ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti. Bakan Soylu, konuşmasının ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polislerin tatbikatını da izledi.

"BU GÜZEL ŞEHRE HİZMET ETMEK AYRICALIKTIR"

Burada polislere seslenen Bakan Soylu, 'Görevinizin sadece bir madde anlamı yok. Evet polissiniz, çevik kuvvetsiniz, bu milletin göz bebeğisiniz. Bir şey daha var. Bizim inancımızda her tarafı tarif edilmiş, müjdelenmiş bu güzel şehre hizmet etmek ayrıcalıktır. Evden Ayetel Kürsi'siz çıkmayın. Çevik kuvvet polisimizle gurur duyuyoruz' dedi.

"BU ÜLKEYE HASAR VERMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEĞİNİ ORTAYA KOYUYORSUNUZ"

Bakan Soylu, '2015 2016 yıllarında toplumsal olaylarda müdahale, yüzde 2'lerin altında veya üstünde seyrediyordu. Kendilerini o kadar çok geliştirdiler ki amirleri de tebrik ediyorum. Müzakereyi, müdahalenin en son nokta olabileceğini ama bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlar, bu ülkenin ahlakını bozmaya çalışanlar, bu ülkenin medeniyetine hasar vermeye çalışanlara da müsamaha gösterilmeyeceğini en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz. Biraz önce söylediğim müdahale oranı yüzde 2'lerden binde 4'lük binde 6'lık seviyelere kadar düştü' ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ASAYİŞİ KAMU HİZMETLERİNDE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİRMİŞTİR"

Bakan Soylu, 'Dünyanın birçok ülkesine eğitim verebilme kabiliyetine haiz olan bir teşkilatız. Sosyal medyanın alabildiğine kuralları alt üst ettiği bir dünyadayız. Mesleklerin itibarsızlaştırılmaya çalışması için gayret gösterilen bir dünyadayız. Devletlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı için gayret gösterilen bir dünyadayız. Son 3 yıldır, kamu hizmetlerinden yararlanması konusunda Türkiye İstatistik Kurumu'nun sorduğu sorularda branşlar içerisinde asayiş ve huzur ve güven son 3 yıldır bir numara çıkmaktadır. Milletimiz, asayişi, huzuru ve güveni kendine verilen kamu hizmetlerinde birinci sıraya yerleştirmiştir. Bu bizim için hem bir onur payesidir ama aynı zamanda ifade etmem gerekir ki, bir sorumluluktur. Bunu aşağı düşürmemek, etrafımızdaki coğrafyada karşı karşıya kaldığımız sıkıntıları huzura ve güvene döndürebilmek için ilk önce kendi sahamızı güçlü tutmalıyız' diye konuştu.

"SİZ DEMOKRASİNİN TEMİNATISINIZ "

Bakan Soylu, polislere şöyle seslendi: 'Sizi kendi görevinizde tahrik etmek isteyecekler. Ağır sözler söyleyecekler. Hakaret etmeye çalışacaklar. Size kendilerine saldırması için tuzak kuracaklar. Kurallarımızdan asla vazgeçmeyecek, standardımızı bozmayacak, sabredecek, ondan sonra eğer en son noktada hala karşıda bir ısrar ve direniş varsa müdahale edilecek. Bu kuralların hepsini biliyoruz. Aklınızdan kurallarımızı hiçbir zaman çıkarmayalım. Siz, güvenin ve huzurun ama öteki taraftan kimsenin aklına gelmeyen demokrasinin de teminatısınız. Siz yürürken devletin yürüdüğünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Türkiye'nin üzerine kurulmaya çalışılan olaylardan en önceliklisi toplumsal olaylardır. Gezi olaylarını yaşadık, 17-25 Aralık darbelerini yaşadık. 15 Temmuz hain darbesini yaşadık. Arada 6-8 Ekim olaylarını yaşadık. Sizin ortaya koyduğunuz iradeler, güçler olmasaydı Türkiye dışardan kurgulanan bu oyunların tamamına teslim olurdu. Size milletimiz güveniyor, size kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güveniyor. Size biz güveniyoruz.?

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Kaynak: DHA

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