İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

BAŞAKŞEHİR Saraçlar Sanayi Sitesi'nde duvar saati imalatı yapılan işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 10.30 sıralarında 2 katlı Saraçlar Sanayi Sitesinin 2. katında çıktı. Duvar saati üretimi yapan işyerinde saatlerin boyandığı bölümden bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. İşyerinin baca kısmına da sıçrayan yangını görenler itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının sıçradığı baca kısmında ise bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıktığı anlarda mesaide olan işçiler de kendi imkanlarıyla bina dışına çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.