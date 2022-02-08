Üye Girişi
Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

08.02.2022 15:49

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir restoranın önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasına ilişkin aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir restoranın önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasına ilişkin aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Şubat'ta gece saatlerinde Bebek Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde yaşanan silahlı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, restoran önünde manevra yapan bir otomobildeki 2 şüpheliden birinin araçtan indikten sonra etrafa 3 el ateş ettiğini tespit etti.

Aracın plakası üzerinden araştırmasını sürdüren ve şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Can A. (26) ile aracı kullanan Mahmut B'yi (25) dün Maltepe'de gözaltına aldı.

Zanlı Can A'nın, emniyetteki sorgusunda, alkollü olduğunu ve olayın yaşandığı yerde araçla manevra yapmak istedikleri sırada kim olduğunu hatırlamadığı birileriyle aralarında küfürleşme yaşandığını, bunun üzerine araçtan inip tabancayla birkaç el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayın meydana geldiği restoranda daha önce çalıştığını ancak herhangi bir sorununun olmadığını iddia eden Can A, olayın orada yaşanmasının tesadüf olduğunu savundu.

Öte yandan, silahlı saldırı sırasında yaralanan İ.Y. (48), M.P. (31) ve R.V'nin (37) sağlık durumlarının iyi olduğu ve olay yerinde tesadüfen bulundukları bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı
Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı
Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:35:37. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta restoran önündeki silahlı saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement