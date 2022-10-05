İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN SERVİ ARACI KAZAYA YOL AÇTI 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN SERVİ ARACI KAZAYA YOL AÇTI 4 YARALI

05.10.2022 02:32

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu'nda patlayan lastiğini değiştirmek için park eden servis aracı, zincirleme kazaya yol açtı.

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu'nda patlayan lastiğini değiştirmek için park eden servis aracı, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Haramidere mevkisinde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün lastiği Haramidere Sanayi Sitesi'nin yakınlarında patladı. Sürücü minibüsü park ederek lastiği değiştirmek isterken, işçiler de araçtan inerek refüjde beklemeye başladı. Avcılar yönüne giden bir otomobil, bu sırada park halindeki servis minibüsüne çarptıktan sonra refüjde bekleyen işçilere çarptı. Bir başka otomobil de kaza mahalline girerek kaza yapan araçlara çarptı. Bu sırada 3 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine istenen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda Avcılar yönü yaklaşık yarım saat kapandı. Yol, temizlik çalışmaları ardından ulaşıma açıldı. Servis minibüsünde bulunan işçilerden İbrahim Balcı, 'Minibüse arka sol taraftan çarpan siyah otomobil çok hızlıydı. Savruldu, diğer otomobile çarptı. Arkadaşlarımızın durumu çok ağır değil" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE D-100 KARAYOLU'NDA MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAZA YAPTI: 2 YARALI Son dakika haber... İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE D-100 KARAYOLU'NDA MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL KAZA YAPTI: 2 YARALI Son dakika haberi: Şişli'de D-100 Karayolu'nda makas attığı iddia edilen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı Son dakika haberi: Şişli'de D-100 Karayolu'nda makas attığı iddia edilen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN SERVİ ARACI KAZAYA YOL AÇTI 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:36 Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli
09:25 FETÖ'cülük sebebiyle ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı
09:21 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin ilk iki maddesi meclisten geçti
09:14 Çakarlı araçla paylaşım yapınca 4 bin lira ceza yedi
09:15 ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nda Ahu Tuğba evini ve arabasını kaybetti
09:01 Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı
09:01 Ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu
08:55 Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı
08:35 Rusya'dan kaçtığı söylenen ünlü spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı
08:24 Resmi Gazete'de yayımlandı: 14 ildeki 99 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 09:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN SERVİ ARACI KAZAYA YOL AÇTI 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement