Son dakika haberleri: İstanbul Bilişim'in konkordato davası başladı - Son Dakika

İstanbul Bilişim'in konkordato davasının ilk duruşması görüldü. Duruşmanın ardından açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Nurettin Yavuz, bu firmaya 141 milyon 900 bin lira sermaye ekleyeceğini taahhüt etmesine rağmen vatandaşlardan milyonlarca lirayı topladı ve bir kuruş sermaye ilave etmediği gibi hepsini dolandırdı" dedi.

İstanbul Bilişim'in açtığı konkordato davasının ilk duruşması görüldü. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmada alacaklı avukatları ile İstanbul Bilişim'in avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan davacı avukatı, toplam mağdur sayısının 15 bin 622 olduğunu belirterek, borçların ödenmek istendiğini belirtti. Davacı avukatının ardından söz alan alacaklı avukatları ise, konkordato talebinin reddedilmesini talep etti.

Mahkeme, geçici komiser heyetinden davacı şirketin şüpheli finansal işlemleri olup olmadığı, alacaklı sayısı ve davacının alacaklıları zarara uğratma amacı ile hareket edip etmediğine ilişkin 3 hafta içerisinde rapor alınmasına karar verdi.

Alacaklarının davaya katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

"ORTADA KÖTÜ NİYET VAR"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayından beri 'efsane Cuma' diye bilinen indirim dönemlerinden başlayarak bugüne kadar on binlerce insan bu internet sitesi satışı yapan firma tarafından mağdur edildi. Ortada kötü niyet var. Bilerek, isteyerek insanların parasını almak için onları havale göndermeye yönlendirdiler. Çünkü kredi kartı ile ödeme yapsalardı mutlaka bunların geri alınması mümkün olacaktı. Çünkü bankalar bu tür durumlarda müdahil oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİR KURUŞ SERMAYE İLAVE ETMEDİĞİ GİBİ HEPSİNİ DOLANDIRDI"

Firmanın değişik ödeme sistemleri kullandığını belirten başkan Ağaoğlu, "Şirketi Kasım ayında devralan sahibi Nurettin Yavuz, bu firmaya 141 milyon 900 bin lira sermaye ekleyeceğini taahhüt etmesine rağmen vatandaşlardan milyonlarca lirayı topladı ve bir kuruş sermaye ilave etmediği gibi hepsini dolandırdı. Bu kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara ağır ceza mahkemesine dava açılmıştır" dedi.

"İNSANLAR MAĞDUR OLMUŞLARDIR"

Kötü niyetin olduğunu söyleyen başkan Ağaoğlu, "Konkordato zırhının arkasına saklanıp, daha 5 yıl vatandaşları oyalayıp, burada şirketin içini boşaltmayı düşünmektedirler. Bu insanlar mağdur olmuşlardır. Şu anda konkordato izni verildiği takdirde bu firma satışa devam edecek ancak tüketici, kanundan kaynaklanan teslimden itibaren 14 günlük cayma hakkını kullandığında parasını iade etmezse tüketicinin yapabileceği hiçbir şey olmayacak. Elinde mahkeme kararı hükmünde hakem heyeti kararı da olan tüketiciler, şimdi olduğu gibi beklemeye geçecekler" diye belirtti.

"BAŞVURULAR UZMAN ORGANİZE SUÇLARDA YETİŞMİŞ BİR SAVCI EKİBİNE TESLİM EDİLMELİDİR"

Konkordato talebinin reddedilmesi gerektiğini ifade eden başkan Ağaoğlu, "Tüm Türkiye çapında, on binlerce dolandırılmış insanın değişik başsavcılıklardaki başvuruları mutlaka İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında, uzman organize suçlarda yetişmiş bir savcı ekibine teslim edilmelidir. Çünkü ülkenin çeşitli yerlerinde açılan soruşturmalar bazen hukuki itilaf zannediliyor. Oysa tek bir savcılık bünyesinde toplanırsa ki Çiftlik Bank da bu yapıldı. İş sür'atle neticeye gidecek, vatandaşları mağdur edenler hak ettikleri cezaya muhatap olacaklardır" şeklinde konuştu.

(İrem Demir/İHA)