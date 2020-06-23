Son dakika haberleri | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika güncel haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesiyle iş birliği içinde selin etkili olduğu bölgelerdeki tamir ve tadilat işlerini hızla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesiyle iş birliği içinde selin etkili olduğu bölgelerdeki tamir ve tadilat işlerini hızla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı

İmamoğlu, selin meydana geldiği Esenyurt ilçesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, selin etkili olduğu bazı bölgelerde geçmişten bugüne yaşanan bazı altyapı sorunları olduğuna dikkati çekti.

Pandemi sürecinde başlattıkları çalışmaların ne kadar önemli olduğunun yaşanan sel felaketiyle yeniden anlaşıldığını vurgulayan İmamoğlu, "Zira Haramidere'deki süreçle ilgili de Esenyurt Belediye Başkanlığımızla yaptığımız toplantılarda en önemli sorunlardan biri olarak bu alan belirlenmişti. Biz burada şantiyemizi kurduk. Yani dereden kaynaklı baskınların giderilmesi hususunda süreci tamamladık ve bu süreçle ilgili çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Yaşanan can kaybından duyduğu üzüntüyü de dile getiren İmamoğlu, "Başımız sağ olsun. Suriyeli bir misafirimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı da var. Arkadaşlarım takibini yapıyorlar." diye konuştu.

"Dayanışma alanı oluşturuyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da bölgede incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız burada çalışma içerisinde. Bir dayanışma alanı oluşturuyoruz. Hem Valilik hem biz, önce buradaki yaraları sarmalıyız. Burada Valiliğin aldığı kararlar, onun paralelinde, Valiliğimizin öncülüğünde bizim de katkılarımızla burada zarar gören hem vatandaşlarımızın hem esnafımızın yanında olacağız. Esenyurt Belediyemizle iş birliği yaparak buradaki tamir ve tadilatları hızla çözüme kavuşturacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat tanımayız. Ama afet olmasından ziyade afetten önce alınması gereken tedbirler daha önemliydi. Bugün de açıkladım İstanbul'un bu 38 noktasında biz yatırım yapıyoruz. Ne kadar önemli yatırımlar yaptığımızın bu anlamda tekrar altını çizeyim."

Yağışların iki, üç gün daha süreceğini de hatırlatan İmamoğlu, vatandaşları uyardıklarını, bazı özel noktalarda yardım araçlarını hazır tuttuklarını bildirdi. İmamoğlu, "Bir yandan da İstanbul'un bütün, bu nevi baskın sorunu yaşayan alanlarını da kalıcı olarak çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada da çalışmalarımızı en kısa zamanda inşallah sizlerle paylaşırız. Hızlıca yaraları saracağız, birkaç gün içinde burayı bambaşka bir halde görürsünüz umarım." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 19:03 Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 18:26 Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 15:47 Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı 15:23 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:23 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
17:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 19:54:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]