İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

22.03.2022 16:14

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 1 buçuk milyon lira para ele geçirildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde Bayrampaşa...

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 1 buçuk milyon lira para ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa yapılanmasına yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 1 buçuk milyon lira para ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının, örgüt tarafından "Suriçi Büyükşehir", "Surdışı Büyükşehir" ve "Anadolu Büyükşehir" olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca, bahse konu bölgelerinde kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrılarak 'büyükşehir hadimi', 'il hadimi', 'eyalet hadimi', 'il muhasebecisi', 'eyalet muhasebecisi', 'talebe mesulü' ve 'mütevelli mesulü' olarak faaliyet gösterdikleri bilgilerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilerin ardından, FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde, sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa eyaleti güncel yapılanmasına yönelik 11 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İstanbul ve Bursa'da bulunan 14 adresine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda yaklaşık 1 buçuk milyon lira para bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüphelilerin ikametlerindeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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