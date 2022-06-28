Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

28.06.2022 13:38
Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Son dakika haberler... Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastanenin Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu.

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastanenin Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ece,  "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durması ile hastanemize başvuran sanatçımız maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

"AYRINTILI AÇIKLAMAYI AİLESİ YAPACAK "Prof. Dr. Ece, "Kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problem olmuştur ve belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak bir sebep daha doğrusu hem kardiyak hem de solunum sebep diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da kalbe yük bindiriyor. Bu nedenle tabii ki yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar genç olduğu gibi kuvvetli değil.  Son günlerde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığıyla ilgili bilgim yok ama zannediyorum daha ayrıntılı açıklamayı ailesi yapacaktır" dedi.

- Karaköse
YORUMLAR
500
Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine 'Başsağlığı' Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Eşine 'Başsağlığı' Telefonu
Kaynak: DHA

Cüneyt Arkın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilerde yükseliş: Koronavirüs vaka sayıları yüzde 50 yükseldi
13:23 Sevenleri, Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastane önüne gelmeye başladı
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTANEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement