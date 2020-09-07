Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika gündem haberi: İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU İstanbul'da sabah saatlerinde 6 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul'da sabah saatlerinde 6 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat ekipleri ve helikopter destekli operasyonda 35 adrese baskın yapıldı.
İstanbul genelinde sabah saatlerinde Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 6 ilçede daha önceden belirlenen 35 adrese baskın yapıldı. 200 polisin katıldığı operasyona özel harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de baskın yapılan adreslerde aramalara katıldı. Öte yandan Esenler'de gözaltına alınan bir kişinin evinde pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.
- İstanbul
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 07:47 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
Son Dakika Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada üç konu var MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu Yunan Milletvekili Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmamasına tepki gösterdi: Bunun için mi geldik buraya? Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Yabancı uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendisini asarak intihar etti Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor Bakan Koca gençleri uyardı: Son bir ayda koronaya yakalanan yüz kişiden 40'ının yaş aralığı 20-40 arasında Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım Amber Heard, Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava açtı