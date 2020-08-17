Son dakika haberleri: İSTANBUL'DA 60 KİLOGRAM UYUŞTURUCUNUN YAKALANDIĞI OPERASYONLAR KAMERADA (1) - Son Dakika

ALİ ABLAY/

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos günü Güngören, Şişli ve Esenyurt'taki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 45 kilo 300 gram skunk, 10 kilogram metamfetamin, 3 kilo 650 gram esrar, 1 kilogram hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, tabanca, 13 mermi ve bin 825 lira ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.