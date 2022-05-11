Son dakika haberleri... İstanbul'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İstanbul'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

11.05.2022 16:35
Son dakika haberleri... İstanbul'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Beylikdüzü'nde, apartmanın 6. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde, apartmanın 6. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ayla Kartal (52), henüz bilinmeyen nedenle Barış Mahallesi'nde apartmanın 6. katındaki dairesinin balkonundan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kartal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
500
Iraklı 'sopalı şifacı' yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi Iraklı 'sopalı şifacı' yine ortaya çıktı: Bu kez arabada dayaklı tedavi İSKİ'den İsale Hattındaki Patlamayla İlgili Açıklama: 'Arızaya Anında Müdahale Edilmiş ve Şehre Su Verilmeye Başlanmıştır' İSKİ'den İsale Hattındaki Patlamayla İlgili Açıklama: 'Arızaya Anında Müdahale Edilmiş ve Şehre Su Verilmeye Başlanmıştır'

Barış Mahallesi, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:10:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement