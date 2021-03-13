Bazı STK'lar Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti - Son Dakika

Bazı STK'lar Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti

13.03.2021 18:47

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye'de yaşanan iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti.

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye'de yaşanan iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Arap Derneği, Arap Suriye Lemme Derneği üyeleri ve Suriye sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı Suriyeli astronot Muhammed Faris okudu.

Şimdi gurbette olduklarını, sabır ve kararlılıklarından dolayı dünyanın kendilerine hayran kaldığını ifade eden Faris, hedefe ulaşmak için zalim Suriye rejiminin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Suriye'de ilk aşama olarak özgür bir demokrasinin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Faris, şöyle konuştu:

"Suriye rejimi tarafından 10 yıldır insanlar, yıkıcı bir savaşa maruz kaldı. 50 yıl önce mezhepçilik üzerine kurulmuş bir ordunun yardımıyla, insanlar öldürüldü ve ağaçlar yok edildi. Halk, topraklarından ve evlerinden edildi. Şehit sayısı bir milyona yaklaştı. 10 milyondan fazla kişi, dünyanın farklı yerlerine göç etmek zorunda kaldı. Kamplarda yaşıyorlar. Yüz binlerce kişi hapishanelerde tutuklu ve kayıp."

Faris, Beşar Esad'ın ve ellerine kan bulaşan kişilerin, adil mahkemelerde yargılanacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini belirten Faris, "Suriye'deki masum ve mazlum tutuklular, serbest bırakılmalıdır. Tüm dünyaya duyuruyoruz Esad rejiminin hiçbir meşruiyeti yoktur ve olmayacaktır. Seçimler için hazırladığı şey geçersiz ve boştur. Esad gitmeden Suriye'de çözüm olmayacaktır ve onu mahkemelere vermeliyiz." dedi.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan da Suriye devriminin 10'uncu yılında savaşın hala sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Arap Birliğinin ve İslam İşbirliği Teşkilatının, Suriye Savaşı'nı sona erdirmesi için girişimlerde bulunmasını istiyoruz. 1 milyon şehit düştü, 10 milyon insan ülkesinde göç etmek zorunda kaldı ki, bu zulmün bitmesini ve Suriye Hükümeti'nin derhal istifa etmesini istiyoruz. Suriye'de istikrarın gerçekleşmesiyle göç eden Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini ve hapishanelerdeki tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz."

Bazı STK'lar Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti
Bazı STK'lar Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti
Bazı STK'lar Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti
Bazı STK'lar Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti

Protesto, İstanbul, Suriye, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bazı STK'lar Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılında ülkedeki rejimi protesto etti - Son Dakika


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