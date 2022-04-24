Son dakika haberleri... İstanbul'da bir polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul'da bir polis memuru şehit oldu

24.04.2022 06:16
Son dakika haberleri... İstanbul'da bir polis memuru şehit oldu

Son dakika gelişmesine göre Fatih'te bir şüpheliyi yakalama çalışması sırasında yaralanan polis memuru Zafer Mat'ın şehit olduğu bildirildi.

Fatih'te bir şüpheliyi yakalama çalışması sırasında yaralanan polis memuru Zafer Mat'ın şehit olduğu bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi yakalama çalışmaları sırasında şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonrası polis memuru Zafer Mat (48), yüksekten düşerek yaralandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Zafer Mat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşı bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gönderilecek.

Şehit Zafer Mat, pazartesi memleketi Yozgat'ta kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Zafer Mat'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Polis Memuru, İstanbul, Fatih, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'da bir polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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