Son dakika haberleri! İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu

Son dakika habere göre İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu İstanbul'da 'yasadışı bahis' operasyonunda çok sayıda gözaltı İstanbul'da, önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı 'yasadışı bahis'operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

İstanbul'da 'yasadışı bahis' operasyonunda çok sayıda gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı 'yasadışı bahis'operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 'yasadışı bahis'ten kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde, önceden belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yasadışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bu adreslerden biri olan Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binaya koçbaşı ile giren özel harekat polisi, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Polis daha sonra içeride arama yaptı. Aramada çok miktarda 'yasadışı bahis'ten kazanıldığı düşünülen para, birçok ruhsatsız silah, çok sayıda flahs disk, telefon ve bahiste kullanılan çeşitli materyal ile doküman ele geçirildi.

Ele geçirilenler delil poşetlerine konularak emniyete götürüldü.

Aramaların ardından şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden sonran emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 06:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:53 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 07:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İstanbul'da birçok adrese 'yasadışı bahis' operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]