Son dakika haberleri! İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran... - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran...

18.10.2022 10:32
Son dakika haberleri! İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran...

Son dakika haber: İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen "Kendal-Numan Amed" kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak- İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen "Kendal-Numan Amed" kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı. Yakalanan teröristin, PKK'nın sözde "Yürütme Konseyi" üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD- YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde "Cephane" biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Maliye, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran... - Son Dakika
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