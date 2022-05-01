İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Etkinliklerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu, Taksim, Şişli'de alınan tedbirler kapsamında ve Maltepe miting alanında toplam 10 bin 196, ilimiz genelinde 1 Mayısla ilgili alınan tedbirler kapsamında ise 22 bin 171 polis görevlendirilmiştir" denildi.