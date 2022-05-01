İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ

01.05.2022 12:47
İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs önlemleri kapsamında il genelinde 22 bin 171 polisin görev yaptığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Etkinliklerin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Beyoğlu, Taksim, Şişli'de alınan tedbirler kapsamında ve Maltepe miting alanında toplam 10 bin 196, ilimiz genelinde 1 Mayısla ilgili alınan tedbirler kapsamında ise  22 bin 171 polis görevlendirilmiştir" denildi.


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MALTEPE'DE 1 MAYIS MİTİNG ALANI GİRİŞİNDE GERGİNLİK MALTEPE'DE 1 MAYIS MİTİNG ALANI GİRİŞİNDE GERGİNLİK İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla 22 bin 171 polis görev yapıyor İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla 22 bin 171 polis görev yapıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs, Şişli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BUGÜN 22 BİN 171 POLİS GÖREVLİ - Son Dakika


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