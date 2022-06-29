Son dakika haberleri: İstanbul'da ölü bulunan iki arkadaşın bakkaldan alışveriş anları kameraya yansıdı

Kağıthane'de kaldıkları evde ölü bulunan iki arkadaşın bir bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kağıthane'de Telsizler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Feridun Kesgin (38) ve İlker Yılmaz'dan (29), 5 gün boyunca haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki arkadaşı çıplak halde birbirlerine sarılmış şekilde ölü olarak bulunmuştu.

EVDEN ŞIRINGA VE UYUŞTURUCU İÇEREN TÜP ÇIKMIŞTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görülmüştü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin'in emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, İlker Yılmaz'ın ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

GENÇLERİN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan iki arkadaşın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bakkala gelip alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları anlar yer aldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)