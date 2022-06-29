Son dakika haberleri: İstanbul'da ölü bulunan iki arkadaşın bakkaldan alışveriş anları kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İstanbul'da ölü bulunan iki arkadaşın bakkaldan alışveriş anları kameraya yansıdı

29.06.2022 20:01

Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de kaldıkları evde ölü bulunan iki arkadaşın bir bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de kaldıkları evde ölü bulunan iki arkadaşın bir bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kağıthane'de Telsizler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Feridun Kesgin (38) ve İlker Yılmaz'dan (29), 5 gün boyunca haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki arkadaşı çıplak halde birbirlerine sarılmış şekilde ölü olarak bulunmuştu.

EVDEN ŞIRINGA VE UYUŞTURUCU İÇEREN TÜP ÇIKMIŞTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görülmüştü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin'in emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, İlker Yılmaz'ın ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

GENÇLERİN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan iki arkadaşın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bakkala gelip alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları anlar yer aldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı Son dakika haberleri | Manavgat'ın ilk işitme engelli sürücüsünün karıştığı kaza kameralara böyle yansıdı Son dakika haberi: Otomobille çarpışan otobüsteki yolcuların panik anları kamerada Son dakika haberi: Otomobille çarpışan otobüsteki yolcuların panik anları kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İstanbul'da ölü bulunan iki arkadaşın bakkaldan alışveriş anları kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:26:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul'da ölü bulunan iki arkadaşın bakkaldan alışveriş anları kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement