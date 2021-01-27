Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Kadıköy başta olmak üzere Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinde silah zoruyla senet imzalatarak araç satışı eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından bugün düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen B.A'nın da bulunduğu 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 121 fişek, çok sayıda çek, senet ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.