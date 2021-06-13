İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında geçtiğimiz cuma, 13 ilçede, 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyetin Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.