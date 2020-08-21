Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
Son dakika gündem haberi: SURİYE'deki DEAŞ terör örgütü üyelerini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan 2 kişi yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi kadınları yasadışı yollarla...
SURİYE'deki DEAŞ terör örgütü üyelerini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan 2 kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi kadınları yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Türk vatandaşı M.F.İ ve yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:06
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüse yakalandı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu