Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika gündem haberi: SURİYE'deki DEAŞ terör örgütü üyelerini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan 2 kişi yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi kadınları yasadışı yollarla...

SURİYE'deki DEAŞ terör örgütü üyelerini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan 2 kişi yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi kadınları yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Türk vatandaşı M.F.İ ve yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:06

Kaynak: DHA

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