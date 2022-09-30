Son Dakika | İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU: 5 GÖZALTI

İSTANBUL İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ekipleri Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda DHKP/C üyesi olduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yaptıkları çalışmalarda, örgütün yurt dışı komite merkeziyle şifreli yazışmalar yapan ve hakkında arama kararı bulunan örgüt üyelerinin, İdil Kültür Merkezi'nde saklandığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'deki binasına operasyon düzenledi. Operasyonda kültür merkezinin zırhlı olan kapıları kaynak yardımıyla söküldü. İçeri giren polis, B.V., C.T., C.K., F.K., ve B.H. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kültür merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.