Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA ELEKTRİK TELLERİNDE KORKUTAN PATLAMALAR - Son Dakika

Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA ELEKTRİK TELLERİNDE KORKUTAN PATLAMALAR
14.12.2020 10:11
Son dakika haberleri... Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'da elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar korku dolu anlar yaşattı.
Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'da elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar korku dolu anlar yaşattı. Tellerden kıvılcımlar çıkmasıyla sokaklar aydınlandı.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi
ve Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde elektrik tellerinde patlamalar oldu. Yağmur nedeniyle ıslanan tellerden kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar geceyi aydınlattı. Patlamalar korku dolu anların yaşanmasına neden odu. Her iki patlamayı da vatandaşlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, kıvılcımların çıktığı, çıkan kıvılcımların patlayıp ses çıkarttığı görüldü.
Görüntü dökümü: ------------Cep telefonu görüntüsü
Elektrik kabloları patlama anları ve detaylar
- İstanbul
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