Son dakika haberleri | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

02.03.2022 07:28
Son dakika haberleri | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika


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