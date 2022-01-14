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Son dakika haberleri: İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava

14.01.2022 11:10
Son dakika haberleri: İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava

Son dakika haberi... Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetiminde olmayan illegal firma kurarak, müşterilerin paralarını kendi uhdelerine geçirip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 5'i örgüt yöneticisi 22 sanık hakkında dava açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetiminde olmayan illegal firma kurarak, müşterilerin paralarını kendi uhdelerine geçirip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 5'i örgüt yöneticisi 22 sanık hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, internet ortamında çeşitli aracı kurumlardan forex işlemleri gerçekleştiren bazı vatandaşların mağduriyet yaşadığı, bu aracı kurumların ise SPK tarafından sertifikalandırılmadığı belirtildi.

Resmi kurumlar tarafından sertifikalandırılan aracı kurumların müşterilerine sundukları forex işlemlerinde 1/10 kaldıraç sistemine izin verildiği anlatılan iddianamede, SPK'den onay almayan kurumların 1/1000'e kadar kaldıraç sistemine imkan sağladığı için bazı yatırımcıların bunları tercih ettiği kaydedildi.

İddianamede, vatandaşların bu sistem nedeniyle çok yüksek tutarlarda maddi mağduriyet yaşadığı, SPK denetiminde olmayan bu kurumlarda hesap açanlarla ilgili arka plandaki işlemlerin gerçekliğinin teyit edilemediği bildirildi.

Piyasadan çok yüksek miktarda para toplandı

İddianamede, sanıkların, aracı kurumlarla SPK gibi resmi yerlerden onay almadan forex işlemleri gerçekleştirerek piyasadan topladıkları çok yüksek miktardaki paraları daha önceden kurulan paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırdıkları, ülkeyi maddi anlamda zarara sokacak şekilde faaliyet yürüttükleri vurgulandı.

Suç örgütü yöneticisi Muhsin D. ile ortakları Özer D. ve Recep Serdar A'nın, örgüte ait çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen illegal forex faaliyetlerinde diğer sanıkları sevk ve idare ettikleri anlatılan iddianamede, sanık Muhsin D'nin 2020-2021 döneminde 5 banka hesabında toplam 21 milyon 802 bin lira para çıkışı, 23 milyon 346 bin lira da para girişi yapıldığı tespitine yer verildi.

"Lisans alamazsak yurt dışına kaçmak gerekecek"

İddianamede, sanık Muhsin D'nin "forex alanında metatrader uygulaması için lisans alamazlarsa firmaları kapatarak yurt dışına kaçmalarının gerekeceği" şeklindeki telefon konuşmalarının bulunduğu kaydedildi.

Sanıklardan Eylül Tuğçe A, Arzu D. ve Emel D'nin, forex faaliyetlerinin yapıldığı oluşumun çağrı merkezi sorumlusu olduğu belirtilen iddianamede, bu sanıkların merkezde çalışan diğer sanıklara, müşterilere illegal forex sistemini anlatmaları ve örgüte yatırımcı kazandırmaları için talimatlar verdiği anlatıldı.

Örgüt elemanlarının talimatla WhatsApp üzerinden yatırımcılarla irtibat kurarak yasa dışı forex sistemini anlattıkları ve örgüte müşteri kazandırmaya çalıştıkları dile getirildi.

İddianamede, örgüt üyeleri, yöneticileri ve lideri arasında hiyerarşik bağ olduğu, sanıkların suç işlemeyi amaç edindiği, forex işlemleriyle yüksek kazanç vaadi sunulan müşterileri kendilerine çeken sanıkların hileli hareketlerle yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine yer verildi.

2'si kadın 5 kişi örgüt yöneticisi

İddianamede, sanıklar Muhsin D, Recep Serdar A, Özer D, Eylül Tuğçe A. ve Emel D'nin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" ile "usulsüz ve izinsiz piyasa faaliyetinde bulunmak" suçlarından 22'şer yıldan 53'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer 17 sanık için ise 20'şer yıldan 49'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Cumhuriyet, Lisans, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava - Son Dakika
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