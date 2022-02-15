Üye Girişi
Son dakika haberleri... İstanbul'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstanbul'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

15.02.2022 09:32
Son dakika haberleri... İstanbul'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: İstanbul Bayrampaşa'da bir gıda imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Bayrampaşa'da bir gıda imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokak'taki 3 katlı gıda imalathanesinin 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının söndürüldüğünü söyledi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmadığını belirten Şenel, yangına ilişkin incelemenin sürdüğünü kaydetti.

YORUMLAR
500

Bayrampaşa, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İstanbul'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:38:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul'da gıda imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement