Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi

18.05.2022 01:57

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi Kağıthane'de yeğenlerini sopayla döven iki amcadan biri ev hapsi şartıyla diğeri adli kontrolle serbest kaldıİSTANBUL Kağıthane'de eli sopalı iki amca, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü.

İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi

Kağıthane'de yeğenlerini sopayla döven iki amcadan biri ev hapsi şartıyla diğeri adli kontrolle serbest kaldı

İSTANBUL Kağıthane'de eli sopalı iki amca, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan iki amcadan biri ev hapsi şartıyla diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar vermişti. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan E.K. ve B.K. iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulunmuştu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlanmıştı.

Amcaları tarafından sopalarla dövülmüşlerdi

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Ömer K. tarafından araçla yolları kesilmişti. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövülmüştü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık vermişti. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Darp anları ise kameralara yansımıştı.

Amcalardan birine ev hapsi verildi

Olayın ardından ikiz kardeşlerin şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli Yılmaz K. ile kardeşi Ömer K.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki saldırgan amcaya ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yılmaz K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Ömer K.'ye ise adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi verildi.

Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi
Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi

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Kaynak: İHA

Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul'da ikiz yeğenlerini öldüresiye döven amcaya ev hapsi - Son Dakika


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