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Son dakika haberleri: İstanbul'da İranlı Vardanjani'nin öldürülmesine ilişkin davada tahliye kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İstanbul'da İranlı Vardanjani'nin öldürülmesine ilişkin davada tahliye kararı

10.12.2021 16:12
Son dakika haberleri: İstanbul'da İranlı Vardanjani'nin öldürülmesine ilişkin davada tahliye kararı

Son dakika gündem haberi: İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjani'nin Şişli'de öldürülmesine ilişkin aralarında Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjani'nin Şişli'de öldürülmesine ilişkin aralarında Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulvahhap Koçak, Sıavash Abazarı Shalamzarı, Cengiz Akin ve Veli Sarı ve katıldı. Bazı tutuksuz sanıklarla sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Abdulvahhap Koçak, "Ben dosyada adı geçenlerden sadece Birol Özdemir ile Naci Şerifi Zindaşti'yi tanıyorum. Zindaşti'yi de ağabeyim Ali'nin patronu olduğu için tanırım. Kimse bana silah vermedi, kimseden bir şey almadım. İddianamede okuduğum kadarıyla diğer sanıkların hepsi iş insanı, milyonluk adamlar. Bu adamlarla aynı yerde oturacak kapasitede değilim." dedi.

Dosyadaki kimseyi tanımadığını öne süren sanık Koçak, "Bunu kim kurgulamışsa bir günah keçisi aramış. İlk gözaltına alındığımda 21 yaşındaydım, şimdi 25 yaşındayım. Evlenecektim, kız arkadaşım vardı, ayrıldık. Mağdurum. Bir an önce her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Hayatım, hayallerim çalındı. Haklı adaletli karar vermenizi istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıklardan Cengiz Akın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Söz alan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Azmettiricilikle suçlanan sanık Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın avukatı ise müvekkilinin dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın tahliyesine, diğer 3 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ile Ali Esfanjani hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Maktul Masoud Molavi Vardanjani'nin ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar Naci Zindaşti, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavi ile Amin Parvazi'nin suçunun azmettiricileri olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Zindaşti, Noshahr, Razavi ile Parvazi'nin "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Tetikçi olduğu öne sürülen Abdulvahhab Koçak'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahla kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, firari sanık Ali Esfanjani'nin "tasarlayarak öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Cengiz Akın, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk'un "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Sıavash Abazarı Shalamzari'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul, Zindaşti, Şişli, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da İranlı Vardanjani'nin öldürülmesine ilişkin davada tahliye kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul'da İranlı Vardanjani'nin öldürülmesine ilişkin davada tahliye kararı - Son Dakika
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