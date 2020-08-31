Son dakika haberleri: İstanbul'da işletmeciler, düğün salonlarının açılmasını istiyor - Son Dakika

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) üyeleri, İstanbul Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün başlayan tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğine ilişkin kararının kaldırılmasını istiyor.

Küçükçekmece'de bir düğün salonunda toplanan işletmeciler, alana ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak alındı.

Girişte oda tarafından hazırlanan dilekçeleri imzalayan ve yakalarına siyah kurdele takan esnaf, kararı eleştiren dövizler taşıdı.

Toplantıya, düğün yapamadıkları için mağdur olduğunu söyleyen gelin ve damat ile yakınları da katıldı.

İSTDO Başkanı Adem Sönmez, açıklamasında, düğün sektörü işletmecileri ve buna bağlı bileşenlerin organizasyonlarda tüm tedbirleri eksiksiz olarak aldığını söyledi.

Pandemi sürecinde maddi ve manevi olarak ciddi yaralar aldıklarını dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Kuralsız ve denetimsiz yapılan düğün, kına, nişan, sünnet ve sokak, dernek, villa ile denetimsiz tekne düğünleri nedeniyle yeniden kısıtlamalara maruz kaldık. Çok zor ekonomik şartlarla mücadele edip hayatta ve ayakta kalma mücadelesi veren sektörümüz denetimsiz, kontrolsüz yerler ve kişiler tarafından kurallara uymadan yapılan düğünler nedeniyle yeniden çalışamaz hale gelmiştir."

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar sonrası sektörün yok olmakla karşı karşıya kalacağını ifade eden Sönmez, düğün, davet salonlarının eğlence amaçlı olmadığını ve evliliklerin sekteye uğramaması için tekrardan hizmet vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan açıklama sırasında bazı işletme sahiplerinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.